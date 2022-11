ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Neutral" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Es sei beeindruckend, dass der Rückversicherer seine Jahresziele bestätigen konnte, schrieb Analyst Will Hardcastle am Donnerstag in einer ersten Reaktion auf den Quartalsbericht. Die Belastung durch den Hurrikan Ian sei deutlich geringer gewesen, als er erwartet habe./ag/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2022 / 07:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.