NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 184 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Preise der europäischen Rückversicherer seien in einigen Bereichen sprunghaft gestiegen und die Vertragsstrukturen seien deutlich überarbeitet worden, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies stimme ihn noch positiver für den Sektor, für den er trotz der bisherigen Kurserholung noch weiteres Aufwärtspotenzial sehe./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 01:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 01:56 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.