NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück nach Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2023 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Das kürzlich kommunizierte Gewinnziel des Rückversicherers sei mit Enttäuschung aufgenommen worden, da der Konsens höher gelegen habe, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibt dennoch zuversichtlich für Hannover Rück und verwies unter anderem auf die im Sektorvergleich unterdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie seit Jahresbeginn. Der Weg zu einer deutlich verbesserten Rentabilität für die Branche werde aber "weder geradlinig noch linear" verlaufen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 19:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.