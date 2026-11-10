Hannover Rück Aktie
|295,40EUR
|8,40EUR
|2,93%
WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215
Hannover Rück Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 246 auf 251 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die aktuelle Konzernstrategie habe bisher jede Hürde genommen, die Gesamtrendite der Aktien sei aber der Branche und den meisten Konkurrenten hinterhergehinkt, schrieb Ivan Bokhmat am Montag nach dem guten Quartalsbericht. Der Kapitalmarkttag dürfte für Kontinuität im schwächeren Umfeld stehen. Die Qualität hält Bokhmat für eingepreist./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 18:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hannover Rück Underweight
|
Unternehmen:
Hannover Rück
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
251,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
293,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,33%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
295,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,03%
|
Analyst Name::
Ivan Bokhmat
|
KGV*:
-
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|07:36
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Aktien in diesem Artikel
|Hannover Rück
|294,00
|2,44%
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|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
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|PATRIZIA Buy
|Warburg Research
|11:11
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:09
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|11:08
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|10:55
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|10:54
|Infineon Neutral
|UBS AG
|10:54
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|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|10:41
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|AXA Buy
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