NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 129 Euro gesenkt. Nach dem starken Kursanstieg seit Jahresbeginn erscheine ihm die Bewertung der Aktien hoch, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis mit Blick auf zwei Jahre voraus liege mit einem Wert von 14 auf einem Rekordhoch. Kurzfristig gebe es keinen neuen Antreiber für die Gewinne, nicht zuletzt angesichts zunehmenden Gegenwinds von den niedrigen Marktzinsen./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2019 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2019 / 12:15 / BST



