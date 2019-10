LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hannover Rück von 121,50 auf 123,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Auf die Rückversicherer dürfte ein gehöriger Anteil von bis zu 20 Milliarden US-Dollar der versicherten Schäden durch die zwei jüngsten Taifuns entfallen, schrieb Analyst Ivan Bokhmat in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Hannover Rück sei davon aber weit weniger betroffen als Munich Re und Swiss Re. Dennoch sollten die Kapitalrenditen in diesem Jahr robust ausfallen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2019 / 04:00 / GMT



