FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen und den Ergebnissen zu Vertragserneuerungen Anfang Januar von 140 auf 152 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die Entwicklung von Prämienvolumen und Preisniveau in der Januar-2020-Erneuerungsrunde habe ihn leicht positiv überrascht, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Trotz des Rückenwinds eines etwas verbesserten Marktumfelds gebe es allerdings auch Gegenwind von wieder gefallenen Zinsen. Sein Anlageurteil begründete er mit dem beträchtlichen Aufschlag, mit dem die Aktie gehandelt werde./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2020 / 14:50 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2020 / 15:14 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.