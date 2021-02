NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Dank einer außergewöhnlich starken Nachfrage habe die Container-Reederei einen starken Anstieg des operativen Gewinns (Ebitda) im ersten Quartal 2021 in Aussicht gestellt, schrieb Analyst David Kerstens in einer ersten Reaktion am Dienstag. Für die Schätzungen gebe es nun entsprechendes Aufwärtspotenzial./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 09:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 09:34 / ET



