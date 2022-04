HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Hapag-Lloyd auf "Hold" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Mit der fünften Woche der Abriegelung Shanghais aufgrund Chinas Null-Covid-Politik drohe eine weitere Verschärfung der globalen Lieferkettenprobleme, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu den weltweiten Transporttrends im Monat April. Er verwies auch auf das weltweit sinkende Verbrauchervertrauen. Im Bereich Containerschifffahrt seien die Frachtraten (ohne Treibstoff) im April leicht gesunken, lägen aber immer noch weit über dem Niveau vom April 2019. Der Frachtraten-Indikator von Berenberg deute weiter auf einen deutlich angespannteren Markt als vor der Pandemie hin, wenn auch weniger angespannt als im letzten Sommer./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



