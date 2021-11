NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Hapag-Lloyd nach vorläufigen Quartalszahlen und einer erneuten Anhebung der Gewinnziele von 120 auf 145 Euro erhöht, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebitda) als auch das Ertragsziel der Container-Reederei hätten die Markterwartungen klar übertroffen, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil würden die Aktien mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag zu den Papieren des dänischen Wettbewerbers Möller-Maersk gehandelt./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2021 / 21:07 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2021 / 21:07 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.