NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials nach einer hauseigenen Branchenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 97,60 Euro belassen. Der deutsche Baustoffekonzern habe sich optimistisch zu den Aussichten im US-Geschäft geäußert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme die Bestätigung, dass die Volumina in Europa sich im Juni und Juli stabilisiert hätten und im zweiten Halbjahr stabil bleiben sollten./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2023 / 11:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2023 / 19:00 / ET





