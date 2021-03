NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 81,20 Euro belassen. Nach den zuvor bekannten Eckdaten hätten die finalen Zahlen nun nur noch wenig Überraschendes geliefert, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Neuigkeit sei der Ausblick auf 2021 mit einem leicht höher erwarteten operativen Ergebnis. Er habe dafür einen Anstieg um 3,3 Prozent auf dem Zettel./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2021 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2021 / 03:02 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.