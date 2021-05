HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelbergcement von 81 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Baustoffkonzern habe einen konservativen Ausblick auf 2021 gegeben und dürfte positive Nachrichten in puncto Anteilsverkäufe liefern, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie der Heidelberger notiere unterhalb ihrer langjährigen Durchschnittsbewertung und gehöre weiterhin zu seinen "Key Buy Ideas" im Sektor./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2021 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.