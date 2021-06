FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Heidelbergcement von 88 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die Aktien der Baustoffproduzenten gebe es trotz des bisherigen starken Anstiegs weiteres Potenzial, schrieb Analyst Matthias Pfeifenberger in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Daher habe er Schätzungen und Kursziele erhöht./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2021 / 06:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.