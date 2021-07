NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 113,10 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) des Zementherstellers habe eine sehr optimistische Konsensschätzung verfehlt, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Ziel für das Gesamtjahr dürfte gleichwohl etwas höhere Schätzungen nach sich ziehen. Die Bewertung der Aktien sei zu günstig und der angekündigte Aktienrückkauf unterstütze den Kurs./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 02:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 02:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.