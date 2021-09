ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelbergcement auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Übernahme eines Anteils an dem US-Softwarespezialisten für Baustoffe Command Alkon stelle eine vergleichsweise kleine Transaktion dar, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für den Baustoffsektor sei der Schritt ungewöhnlich und daher noch schwer einschätzbar./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2021 / 17:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2021 / 17:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.