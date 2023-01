HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. 2022 sei für die Baustoffbranche wegen des deutlichen Energiekostenanstiegs und des spät gefallenen Bauvolumens ein schwieriges Jahr gewesen, schrieb Analyst Harry Goad in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass diese Einflüsse noch nicht vorüber sind. Er rechnet mit weiterem Margendruck. Die Bewertung der Sektorwerte sei insgesamt fair, aber Heidelberg Materials rage hervor als Anlage für längerfristig denkende Investoren./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 13:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.