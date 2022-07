NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelbergcement vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 44,40 Euro belassen. Auf vergleichbarer Basis dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Baustoffkonzerns um 8,5 Prozent gesunken sein, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt seien die Aktien zwar günstig, aber es gebe wenige potenzielle Kurstreiber, die eine Erholung auslösen könnten./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 09:45 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.