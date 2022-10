NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Hold" mit einem Kursziel von 46,80 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Chef der indonesischen Tochter Indocement habe einen etwas zurückhaltenden Ausblick für dieses und das nächste Jahr ergeben, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den bestehenden Schätzungen habe sich aber nichts geändert./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 04:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 04:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.