FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für HeidelbergCement nach Quartalszahlen von 82 auf 77 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Zementhersteller habe sch alles in allem recht solide entwicklet, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der niedrigere faire Wert resultiere aus Anpassungen beim Finanzergebnis sowie bei der Steuerquote./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 14:59 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 15:05 / MEZ



