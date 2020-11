FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für HeidelbergCement nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Alles in allem sei das dritte Quartal gut gewesen und der Ausblick auf das Schlussquartal zuversichtlich, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet für die kommenden Wochen mit leicht steigenden Konsensschätzungen für den Zementhersteller./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 11:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2020 / 11:32 / MEZ



