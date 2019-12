NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 71 Euro gesenkt. Die Ausblicke der europäischen Baustoffkonzerne auf 2020 seien insgesamt weiterhin positiv, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Nach dem herausragenden Jahr 2019 sollten Anleger nun aber selektiver innerhalb des Sektors vorgehen. Das neue Anlagevotum für HeidelbergCement begründete sie mit der diesjährigen 30-prozentigen Kursrally und damit mangelnder kurzfristiger Kurstreiber sowie mit gestiegenen Ergebnisrisiken beim Zementhersteller./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2019 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 00:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.