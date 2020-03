NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement nach endgültigen Jahreszahlen und ausgesetztem Jahresausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Nettogewinn habe leicht unter ihrer Schätzung gelegen, während die Nettoverschuldung zum Jahresende wie erwartet ausgefallen sei, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hob zudem den beträchtlichen Spielraum an liquiden Mitteln von HeidelCement hervor und deren großen Freiraum hinsichtlich der Vereinbarungen über die Kreditlinien./ck/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2020 / 07:50 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.