NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat HeidelbergCement nach einer Online-Kapitalmarktveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die angekündigten Maßnahmen des Baustoffeproduzenten insbesondere zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes sowie die Aussagen zur jüngsten Geschäftsentwicklung seien positiv und entsprächen ihren Erwartungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Unternehmensführung habe allerdings auch die über das dritte Quartal hinaus schwer prognostizierbare Geschäftsentwicklung betont./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2020 / 19:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2020 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.