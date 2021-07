NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Heidelbergcement vor der anstehenden Berichtssaison von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In der Branche der Baustoffproduzenten dürfte das erste Halbjahr stark ausgefallen sein, weshalb die Markterwartungen nochmals steigen sollten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Auch bei HeidelbergCement dürfte sich die positive Entwicklung weiter fortgesetzt haben. Allerdings sei dies im Aktienkurs bereits eingepreist./tav/edh



