ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Heidelbergcement anlässlich der anstehenden Quartalszahlen von 86 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Lars Kjellberg reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen (EPS und Ebitda) für den Baustoffkonzern bis 2023. Angesichts des stark steigenden Kostendrucks und ungünstiger Wetterbedingungen dürfte sich die Absatzerholung im zweiten Halbjahr temporär verlangsamt haben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2021 / 13:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.