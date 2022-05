NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelbergcement nach dem Kapitalmarkttag mit Fokus auf Nachhaltigkeit auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Veranstaltung habe die führende Position des Baustoffkonzerns auf dem Gebiet der CO2-Abscheidung unter Beweis gestellt, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bis dato eines der ambitioniertesten Ziele zur Senkung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Insgesamt seien die Ziele für 2025 größtenteils unverändert geblieben./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 18:15 / BST



