NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Baustoffkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dieser habe gesagt, dass die Trends in Bezug auf das Volumen und die Kosten sowohl auf monatlicher als auch auf regionaler Basis extrem volatil blieben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der aktuellen Entwicklung der Strompreise insbesondere in Deutschland könne er sich ein Szenario vorstellen, in dem es zu einem Produktionsstopp kommen könne, wenn Zement nicht mehr wirtschaftlich produziert werden könne./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2022 / 18:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 18:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.