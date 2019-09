NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einer Investorenkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Management des Unternehmens fühle sich mit seiner Gewinnprognose für das zweite Halbjahr wohl, schrieb Analyst Rajesh Patki in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar dürfte sich das Asien-Geschäft nicht vor Oktober erholen, in Europa und den USA sollte es aber besser laufen./he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / 06:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 07:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.