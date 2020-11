NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für HeidelbergCement von 68 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die negative Stimmung gegenüber den Baustoffpapieren halte trotz der starken Kostenkontrolle an, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwei erfolgreiche Quartale seien noch keine Serie, aber das Management bleibe auf weitere Erfolge fokussiert. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken hält Ekblom für positiv./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2020 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.