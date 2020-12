NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für HeidelbergCement auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Zementhersteller könne zu den Gewinnern des allgemeinen Trends zu einem niedrigeren Kohlendioxidausstoß zählen, schrieb Analystin Cedar Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Branchenspitze sei LafargeHolcim, doch dicht auf deren Fersen seien die Heidelberger. Die Hersteller hätten mehrere Möglichkeiten der Schadstoffminderung, ohne dafür die Kapitalausgaben hochfahren zu müssen./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2020 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





