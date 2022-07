FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Heidelbergcement von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 60 auf 45 Euro gesenkt. Die unvermeidlichen Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung kämen nun in der Realwirtschaft an, schrieb Analyst Sven Edelfelt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zementhersteller seien bei einer generellen Nachfrageschwäche 2023 in einer besonders schwachen Position mit Blick auf die Durchsetzung von Preiserhöhungen, so der Experte. Er stufte neben HeidelCement auch Titan Cement und Wienerberger ab./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / 17:11 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 17:42 / MESZ



