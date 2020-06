NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HeidelbergCement nach einer virtuellen Konferenz mit der europäischen Baubranche auf "Underweight" belassen. Die Baustoffhersteller sähen seit den Tiefs im April allgemein gute Erholungstrends - samt einer Rückkehr zu den Normalniveaus in einigen Ländern und Subsektoren, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. HeidelCement habe für die Trends in Europa, die USA, Asien und Afrika ein insgesamt gemischtes Bild gezeichnet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:19 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:21 / BST



