LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 43 auf 41 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Abschwächung oder Trendwende?", fragte Analyst Nabil Ahmed in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Zementhersteller und Baustoffkonzerne. Er rechnet mit weiteren Fortschritten bei der Preissetzung, aber einem deutlicheren Rückgang der Volumina - gerade in Europa. Bei Heidelberg Materials kappte er seine Ergebnisprognosen bis 2024 im Schnitt um 4 Prozent./ag/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 15:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.