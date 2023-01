LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials vor der Berichtssaison der europäischen Baustoffkonzerne von 43 auf 54 Euro angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Underweight" belassen. Im Allgemeinen rechne er nicht mit größeren Überraschungen, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er erwarte schwächere Volumina in Nordamerika wegen des schlechten Wetters, gehe von einem schwachen, aber im Einklang mit dem dritten Quartal stehenden Europa-Geschäft aus und einer kontrastreichen Situation in den Schwellenländern. Bei Heidelberg Materials geht er davon aus, dass Preisverbesserungen die Kosteninflation und die Volumina ausgeglichen haben sollten. Das Kursziel erhöhte er angesichts der gestiegenen Bewertungen der Wettbewerber./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 05:10 / GMT





