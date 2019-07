HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hella von 60 auf 53 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lichttechnik-Anbieter dürfte sich in dem schwierigen Automarkt weiterhin positiv entwickeln, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ganz könne sich das Unternehmen von den Schwierigkeiten der Branche jedoch nicht abkoppeln. Die Pkw-Nachfrage in Europa und China habe sich noch nicht merklich erholt./mf/mis



