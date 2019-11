HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hella von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 45 auf 55 Euro angehoben. Die kurzfristige Nachfrageabschwächung beim Autozulieferer werde von den guten mittelfristigen Aussichten deutlich überstrahlt, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Scheinwerfer-Hersteller sollte zu den Hauptprofiteuren des derzeitigen Wandels in der Autoindustrie gehören./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2019 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2019 / 08:21 / MEZ





