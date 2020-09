NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hella vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 46 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit ihrer Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) liege sie über der von dem Licht- und Elektronikspezialisten erhobenen Markterwartung, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies reflektiere die bereits deutlichen Fortschritte bei den angepeilten Kosteneinsparungen./la/fba



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2020 / 18:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



