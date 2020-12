ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hella nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die vom Autozulieferer veröffentlichten Eckdaten zum zweiten Quartal seien besser als erwartet, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie führte dies auf eine überraschend gute Entwicklung am Automarkt und die Kostendisziplin von Hella zurück. Am Mittelwert bemessen, lasse der erhöhte Ausblick 19 Prozent Luft nach oben bei den Konsensschätzungen zum Gewinn./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2020 / 19:29 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.