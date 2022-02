FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hella anlässlich der abgeschlossenen Mehrheitsübernahme durch Faurecia von 61 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das starke Umsatzwachstum, die Margenexpansion und die Liquidität der kombinierten Unternehmensgruppe seien sehr attraktiv, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die Minderheitsaktionäre von Hella angesichts des Gewinnsteigerungspotenzials nicht unter dem neuen Kursziel verkaufen werden./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2022 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.