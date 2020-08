FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hella von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Durch eine weiter steigende Akzeptanz für Fahrerassistenzsysteme und E-Mobilität sowie gut gefüllte Auftragsbücher zähle er Hella zu den weiterhin bevorzugten Autozulieferern, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell halbierte er den berücksichtigten Risikoabschlag in der Coronavirus-Krise./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2020 / 14:58 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2020 / 15:05 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.