NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Gesprächen mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Trotz des jüngsten Kursanstiegs der Hellofresh-Aktien seien Anleger in der Branche der Lebensmittel-Lieferdienste nur schwach investiert, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Pessimisten hielten es sogar für sehr wahrscheinlich, dass der Kochboxenversender die Markterwartung für das operative Ergebnis (Ebitda) verfehlen wird. Er glaube jedoch, dass nur relativ wenige Anleger auf fallende Kurse gesetzt hätten und das die Aktien kurzfristig stützen dürfte./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 08:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.