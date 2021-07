NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach der angekündigten Übernahme des Fertigessenanbieters Youfoodz auf "Buy" mit einem Kursziel von 104 Euro belassen. Der Deal passe zu der verkündeten Strategie des Kochboxenversenders, in seinen regionalen Märkten einen Multi-Marken-Ansatz zu verfolgen, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Transaktion erlaube es Hellofresh, die Marktposition in Australien zu zementieren und markenüberschreitende Synergien zu erzielen./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 03:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 03:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.