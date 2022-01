HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Hellofresh sei der größte und einzige wirklich global agierende Kochboxenversender, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Chancen, die dieser Markt biete, sei das Unternehmen ausgesprochen gut aufgestellt. Mit dem zu erwartenden Umsatzwachstum dürfte auch die Profitabilität in der Zukunft steigen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



