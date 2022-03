HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Auch wenn die von ihr beobachteten Lebensmittellieferanten von dem Ukraine-Krieg zumeist nicht direkt betroffen seien, bedeute ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung die Gefahr einer rückläufigen Nachfrage, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mehr noch seien für den Kochboxenversender die steigenden Preise ein Problem. Die Preiserhöhungen von Januar böten jedoch gewissen Schutz für die Gewinne der Firmabieten, zudem kaufe Hellofresh auf Basis von Zwölfmonatsverträgen ein./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 17:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.