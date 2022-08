FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 70 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kochboxenversender sei in diesem Jahr Opfer des eigenen Erfolgs geworden, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach mehreren Jahren mit verbesserten Ausblicken sei die Prognosesenkung im vergangenen Monat, die im Nachhinein betrachtet etwas unglücklich kommuniziert worden sei, zunächst ein Schock gewesen für die Marktteilnehmer. Inzwischen hätten die Papiere wieder etwas verlorenes Terrain aufgeholt, die Bewertung sei aber angesichts des Wachstums- und Margenpotenzials nach 2022 noch immer ungerechtfertigt niedrig./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.08.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.