FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Hellofresh nach Zahlen für das zweite Quartal von 80 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Kombination aus erhöhtem Umsatzziel und reduzierter Margenprognose für 2021 habe die Anleger kurz verschreckt, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie. Die schnelle Kurserholung du?rfte die Erwartung der Investoren reflektieren, dass die angekündigten Investitionen die Ergebnisdynamik

zwar temporär dämpften, langfristig aber die Wettbewerbsposition und das Ertragsprofil stärkten. Diese Einschätzung teile er, so Maul./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2021 / 14:16 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2021 / 14:31 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.