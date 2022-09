FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh nach dem Abstieg in den MDax von 31 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den Schritt in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem höheren Abschlag in seinem Bewertungsmodell. Im Umfeld der inflationsbedingt knappen Haushaltsbudgets bestehe aktuell die Gefahr, dass Kochboxen-Abos als verzichtbar eingestuft würden. Vor allem in den europäischen Märkten könnte sich daher für den Konzern die Neugewinnung von Kunden als herausfordernd erweisen./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2022 / 14:57 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.09.2022 / 15:19 / MESZ



