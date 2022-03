FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hellofresh von 70 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen eines schwierigen Marktumfelds für Wachstumswerte und gelockerter Corona-Maßnahmen sei die Aktie des Kochboxenversenders in den vergangenen Wochen stark gefallen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Risiken dürften aktuell übermäßig, die Chancen aber nicht ausreichend reflektiert sein. Der neue faire Wert resultiere aus reduzierten Gewinnschätzungen und einem höheren Diskontierungsfaktor./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 16:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2022 / 16:49 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.