NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh angesichts der in diesem Jahr starken Kursentwicklung von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Marcus Diebel auf 20 Euro. Der Kochboxenversender habe in diesem Jahr die Gewinnschwelle erreicht und liege bei den Margen weit vor der Konkurrenz, schrieb er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vieles sei nun eingepreist./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2019 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.